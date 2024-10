Mandateci la foto del vostro Halloween! Fatevi un selfie con il costume “horror” e inviatela entro sabato al nostro giornale via WhatsApp: la pubblichiamo lunedì. Usate il numero 370.3518.212.

Una zucca bella da paura, un abito da fantasma, da strega o qualche altro personaggio pauroso… Anche quest’anno, per festeggiare insieme Halloween, abbiamo pensato di valorizzare le vostre creazioni: quindi vi invitiamo a farvi un selfie con il vostro costume horror, quello che voi e i vostri bambini indossano magari durante una delle tante feste che vengono organizzate oggi, 31 ottobre, o comunque in questi giorni.

E poi mandateci la foto: la pubblicheremo su Notizia Oggi giovedì 4 ottobre. Insomma, creiamo insieme una rassegna di simpatici fantasmi, streghe, zombie, zucche e quant’altro caratterizza la festa di Halloween. Mandateci le foto entro sabato 2 novembre!

Usate WhatsApp o la mail

Potete inviarci le foto via WhatsApp al numero 370.3518.212, oppure via mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Chi usa WhatsApp a non fa ancora parte del nostro gruppo broadcast sarà automaticamente iscritto: potrà ricevere gratis sul cellulare le notizie più importanti della giornata (massimo due) e dialogare più facilmente con noi. Ovviamente potrà togliersi quando desidera.

