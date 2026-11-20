Un fine settimana dai due volti attende il Piemonte e anche le nostre zone, con le giornate di oggi e domani (venerdì 20 e sabato 21 novembre) ancora miti. Ma con un deciso peggioramento previsto per domenica 22. Secondo le previsioni del portale Meteo in Piemonte, una nuova perturbazione riporterà infatti per una giornata pioggia e anche nevicate a quote relativamente basse, interessando anche Valsesia, Ossola e le altre vallate dell’Alto Piemonte.

Intanto oggi, venerdì 20 novembre, prosegue l’afflusso di correnti occidentali e nordoccidentali, responsabili di addensamenti anche compatti lungo i crinali alpini dal Monviso all’Ossola. In alta quota non si escludono episodi di nevischio accompagnati da forti raffiche. Il foehn potrà raggiungere anche le zone di pianura, favorendo temperature piuttosto elevate per il periodo.

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Sabato sarà la giornata migliore del weekend

Per chi ha in programma una passeggiata o qualche attività all’aperto, sabato si annuncia come la giornata più favorevole. Un temporaneo aumento della pressione garantirà condizioni generalmente stabili, con ampie schiarite e soltanto qualche velatura di passaggio. Anche il vento tenderà progressivamente a perdere intensità, dopo le raffiche che avranno caratterizzato la giornata precedente.

Le temperature massime si manterranno su valori miti, generalmente compresi tra 12 e 16 gradi, soprattutto nelle pianure e sulle colline. Ben diversa la situazione nelle prime ore del mattino, quando potrebbero verificarsi deboli gelate nei fondovalle più riparati e nelle campagne. Dalla serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, primo segnale del cambiamento in arrivo.

Domenica pioggia e neve fino a 800-1000 metri

Il peggioramento entrerà nel vivo domenica, quando un impulso perturbato di origine atlantica attraverserà il Piemonte. Già dal mattino sono attese piogge deboli diffuse, localmente moderate sulle pianure centro-orientali e sulle Alpi. La quota neve potrebbe scendere fino a 800-1000 metri tra Torinese, Canavese, Valsesia e Ossola, dopo un inizio delle precipitazioni intorno ai 1200-1300 metri.

Nel Cuneese i fiocchi dovrebbero fermarsi a quote leggermente superiori. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi già durante il pomeriggio, salvo residue nevicate sulle Alpi di confine, mentre tornerà a rinforzare il foehn. Il calo delle temperature sarà particolarmente evidente: le massime passeranno dai 12-16 gradi di sabato ai 5-9 di domenica. Un cambiamento netto, che riporterà condizioni decisamente più invernali. Per lunedì previste schiarite e rialzi delle temperature.

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