Un nuovo furto è stato segnalato nel cimitero di Carpignano Sesia, dove ignoti hanno portato via vasi metallici, fiori e sedici lampadari dalle sepolture. È l’ultimo episodio di un fenomeno che continua a colpire i camposanti della zona. I ladri prendono di mira perfino gli oggetti del ricordo, lasciando alle famiglie tombe spogliate e un senso di profonda amarezza.

Non solo rame: ora spariscono anche le lettere dalle lapidi

Il problema non riguarda più soltanto le grondaie e gli altri elementi in rame, da tempo appetibili per chi cerca metallo da rivendere. I furti si stanno concentrando sempre più spesso direttamente sulle tombe, da cui vengono sottratti anche ornamenti e accessori. Bronzo e ottone diventano il bersaglio dei malviventi, senza alcun riguardo per il valore affettivo di quanto viene portato via.

Tra le sottrazioni più dolorose ci sono quelle delle lettere e dei numeri fissati alle lapidi, che compongono nomi, cognomi e date dei defunti. Materiali di modesto valore rispetto al significato che custodiscono, ma ricercati per il metallo. A essere cancellata è anche l’identità sulla pietra, con conseguenze che vanno ben oltre il danno economico per i familiari.

Furti nei cimiteri, l’allarme si estende nell’Est Sesia

L’allarme si estende a diverse località dell’Est Sesia, dove i cimiteri sono diventati obiettivi ricorrenti di incursioni. Il caso di Carpignano, con la sparizione di sedici lampadari oltre a vasi e fiori, contribuisce ad alimentare la preoccupazione. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una sequenza di sottrazioni che investe luoghi normalmente associati al raccoglimento e alla memoria.

In uno dei camposanti della zona, all’ingresso è comparso un cartello informativo che invita i cittadini a denunciare i furti subiti. Un richiamo importante, perché chi trova una tomba danneggiata può essere portato a considerare l’accaduto una perdita da sopportare in silenzio. Segnalare gli episodi permette di documentare il fenomeno e fornire elementi utili a ricostruire quanto avvenuto.

Vilipendio delle tombe, si rischiano fino a tre anni

Il codice penale tutela anche il rispetto dovuto ai luoghi di sepoltura. L’articolo 408 disciplina il reato di vilipendio delle tombe e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Non ogni furto costituisce automaticamente vilipendio: la qualificazione dipende dalle modalità dei fatti. La norma può però entrare in gioco quando la condotta offende il rispetto dovuto alle sepolture.

Al di là delle responsabilità penali, rimane il peso umano di questi gesti. Un vaso, una lampada o le lettere di un nome non sono semplici oggetti per chi torna a far visita a una persona cara. Ogni elemento sottratto ferisce il legame con il ricordo, trasformando un luogo di memoria in un’altra occasione di rabbia e sconforto per le famiglie coinvolte.

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