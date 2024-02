Mezzo metro di neve in montagna. Domani ancora allerta gialla. La stazione di Bielmonte ha deciso di chiudere gli impianti per due giorni.

Mezzo metro di neve in montagna a Mera, Bielmonte e sul Rosa

La perturbazione di oggi, lunedì 26 febbraio, ha regalato un buon mezzo metri di neve alle stazioni sciistiche della zona. Esultano soprattutto Mera e Bielmonte, poste a quote più basse, mentrre sulle piste del Monte Rosa non c’erano già prima grossi problemi di innevamento. Come era nelle previsioni, nella giornata di oggi pioggia e neve sono scese quasi ininterrottamente fino al tardo pomeriggio, offrendo paesaggi da cartolina in montagna.

La stazione di Bielmonte, proprio in attesa di dover battere le piste, ha annunciato la chiusura degli impianti per domani e per mercoledì.

Domani ancora allerta gialla

Per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, è ancora prevista pioggia a quote basse e neve in montagna. Tant’è che l’Arpa Piemonte ha prorogato l’allerta gialla emanata ieri. Le precipitazioni saranno continue ma relativamente modeste, per cui non dovrebbero esserci particolari problemi, salvo che per la viabilità.

Queste le previsioni per domani del Centro meteo Piemonte: «Dopo una temporanea attenuazione, le piogge tornano diffuse tra la notte e il primo mattino in prevalenza di debole o moderata intensità, localmente più intense sul settore meridionale della regione, in questa fase possibile ancora qualche nevicata a quote collinari tra Cebano, Monregalese e Langhe (400-600 metri). Entro la tarda mattinata e fino al primo pomeriggio fenomeni in nuova temporanea attenuazione, al più risulteranno deboli sparsi e discontinui. Da metà-tardo pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni a tutta la regione entro la serata con piogge generalmente moderate o localmente intense a ridosso delle zone alpine occidentali e con nevicate copiose sulle Alpi, tuttavia l’afflusso di aria più mite in quota farà alzare la quota neve fino a 1200-1600 metri a Nord e fino a 1000-1400 metri altrove».

Previsti rovesci anche per mercoledì, mentre giovedì il maltempo dovrebbe prendersi una pausa. Salvo però riprendere con pioggia e neve da venerdì in avanti, se le previsioni di oggi resteranno confermate.