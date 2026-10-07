Nasce “Notizia Due”, la nuova sezione per i 40 anni di Notizia Oggi

“Notizia Oggi” annuncia con orgoglio il lancio di “Notizia Due”: da domani, giovedì 8 ottobre, un nuovo inserto editoriale che va ad arricchire l’offerta informativa del giornale. In realtà si tratta di un ritorno: un inserto con lo stesso nome già usciva negli anni Novanta con particolare successo. E per questo si è scelto di mantenere lo stesso nome.

Un viaggio nella storia del territorio

Questa nuova sezione nasce con l’obiettivo di offrire ai lettori uno spazio più ampio e approfondito dedicato alla cultura, alle curiosità locali, alle storie dei personaggi che animano il nostro territorio e alla riscoperta della memoria collettiva.

“Notizia 2” non sarà un semplice supplemento, ma un vero e proprio viaggio tra le radici e l’identità della nostra comunità. Tra le pagine del nuovo inserto, i lettori troveranno rubriche dedicate alle eccellenze culturali, ritratti inediti di figure locali e ampi spazi dedicati alla storia del territorio, arricchiti da un prezioso repertorio di foto storiche e dalle riproduzioni delle prime pagine che hanno segnato le tappe fondamentali della nostra cronaca.

Verso i 40 anni del giornale

Il lancio di questo inserto assume un significato particolare, poiché segna l’avvio ufficiale dei festeggiamenti per il 40mo anno di attività di “Notizia Oggi”. Fondato nell’ottobre del 1987, il giornale ha saputo raccontare l’evoluzione del territorio, restando sempre un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini.

«Con Notizia Due vogliamo regalare ai nostri lettori qualcosa di più di una cronaca quotidiana – dichiara il direttore Paolo Usellini -. Vogliamo offrire uno spazio di riflessione, piacere estetico e memoria storica. È il nostro modo di celebrare questi 40 anni insieme a chi ci ha seguito sin dal primo giorno, guardando al passato per costruire insieme il futuro dell’informazione locale». Il primo numero di “Notizia 2” sarà disponibile a partire da giovedi.

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