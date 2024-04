Oggi in Piemonte raggiunti i 27 gradi. Domani tornano nuvole e pioggia. In arrivo un’ondata di bassa pressione proveniente dall’Atlantico.

«Giornata tipica di fine maggio oggi in Piemonte con temperature generalmente comprese tra 23 e 25 gradi, ma con picchi di 26-27 gradi tra bassa Val d’Ossola, Astigiano e Alessandrino». Questo il quadro della situazione secondo i dati del Centro meteo Piemonte per la giornata odierna, lunedì 8 aprile.

«Da segnalare un nuovo record di zero termico, per il mese di aprile, registrato dal radiosondaggio di Novara Cameri, a ben 4.383 metri nella notte tra sabato e domenica». Un dato che è abbastanza raro anche in estate.

Del resto, una temperatura di 25 gradi a inizio aprile significa almeno 7 gradi sopra le medie del periodo.

Domani torna il freddo e la pioggia

Ma il weekend quasi estivo lascerà ben presto il posto ad almeno un paio di giornate caratterizzate da un brusco calo delle temperature, da nuvole e anche da qualche pioggia.

Sempre secondo il Centro meteo Piemonte, «la situazione meteorologica sulla nostra regione sta per cambiare. Infatti l’avvicinamento di una goccia fredda dell’Atlantico verso l’alto Tirreno sarà responsabile tra martedì e mercoledì di un aumento dell’instabilità con il ritorno di piogge rovesci e anche qualche temporale».

Temporali che domani, martedì 9 aprile, si concentreranno prevalentemente lungo i settori alpini con locali sconfinamenti anche sulle pianure. Mercoledì dopo una breve fase asciutta al mattino, possibile ripresa di locali piogge soprattutto sul basso Piemonte e sui settori alpini sud occidentali.

«Il tutto con quota neve che scenderà dagli oltre 2300 metri fino a 1200-1500 metri, e le temperature si riporteranno in linea con la media stagionale». Giovedì potrebbe invece esserci una ripresa delle temperature.

