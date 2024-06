Oggi temporali da paura, grandine nel Torinese. Un inizio d’estate veramente pessimo per tutto il Nord Ovest.

La foto di copertina è stata pubblicata oggi, venerdì 21 giugno, su Facebook da Luca Manacorda Moiraghi: raffigura il cielo del Biellese Orientale al passaggio di quella che viene definita shelf cloud, o nube a mensola. Un fenomeno che si forma sul bordo avanzante di un temporale intenso, che precede di poco l’area dei rovesci.

Non è stato un inizio d’estate tra i più solari. Anzi, per il Piemonte e in generale tutto il Nord Ovest è stata una giornata segnata da piogga e temporali, e anche grandine nella zona del Torinese.

Pioggia e vento violento

Il video qui sotto, ripubblicato sulla pagina del Centro meteo Piemonte, è stato realizzato a Lessolo e rende bene l’ìdea della violenza del nubifragio che si è abbattuto oggi sul Canavese e il Torinese.

In Valsesia e dintorni la situazione è stata meno pesante: qualche rovescio, ma non particolarmente violento.

Per la giornata di domani, sabato 22 giugno, i meteorologi prevedono prevalenza di cielo sereno, con il passaggio e l’esaurimento della perturbazione odierna. Ma già per domenica è in agguato una maggiore instabilità.

