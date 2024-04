Ondata di caldo in arrivo: domenica si superano i 20 gradi. Anticiclone africano in vista, per un paio di giorni temperature ben oltre la media del periodo.

Ondata di caldo in arrivo: domenica si superano i 20 gradi

Come spiega bene il Centro meteo Piemonte, «si fa sempre più concreta la possibile rimonta dell’anticiclone africano nel fine settimana che porterà a una straordinaria (seppure veloce) ondata di caldo soprattutto oltralpe, dove potrebbero anche sfiorarsi i 30 gradi. Sul Piemonte aumento termico meno marcato in pianura ma si supereranno agevolmente i 20 gradi con probabili picchi verso i 25 gradi nella giornata di domenica. Ma in ogni caso lo zero termico si porterà verso i 4000 metri sulle Alpi, come in piena estate».

Sono queste le indicazioni meteo per il fine settimana, con l’ondata di caldo che dovrebbe collocarsi tra domenica e lunedì.

Cieli quasi sereni fino a lunedì

Al di là delle temperature massime, le previsioni meteo per il fine settimana indicano una prevalenza di cielo sereno o solo localmente nuvoloso. La giornata di oggi, venerdì 5 aprile, si presenta ancora segnata da cielo coperto, pur con qualche miglioramento nel pomeriggio.

Più soleggiata la giornata di domani, sabato 6 aprile, con solo qualche velatura residua al mattino. Prevalenza di cielo sereno anche domenica, sia pure con qualche velatura in più. Ed è previsto cielo sereno ancosa sino a lunedì, giornata in cui dovrebbe anche esaurirsi l’ondata di caldo anomalo.

Da martedì non è escuso un ritorno a cieli coperti con possibili rovesci. Ma sono indicazioni che devono ancora trovare conferma.

