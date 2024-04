Ondata di caldo nel fine settimana: si viaggia verso i 28 gradi. Temperature in aumento anche nelle zone montane, zero termico intorno ai 4mila metri.

Ondata di caldo nel fine settimana: si viaggia verso i 28 gradi

«Stiamo entrando nel vivo della seconda ondata di caldo primaverile della stagione grazie al rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale dalla penisola iberica in direzione del Nord Italia.

Per tutto il weekend il cielo si manterrà spesso sereno, con soltanto qualche sottile velatura in transito di tanto intanto e un marcato aumento delle temperature a tutte le quote con valori che potranno essere da inizio estate tra sabato e domenica con valori diffusamente intorno ai 25 gradi, ma con picchi locali anche di 27-28 gradi e uno zero termico che oscillerà intorno ai 4mila metri di altitudine. Caldo anche montagna con possibili picchi intorno ai 20 gradi anche a 1500m di quota».

E’ questo il quadro per i prossimi giorni che viene prospettato dal Centro meteo Piemonte. Si annuncia quindi un fine settimana quasi estivo, ancora più caldo di quello della scorsa settimana.

Sole anche all’inizio della settimana prossima

Per l’inizio della prossima settimana i meteorologi prevedono ancora cielo sereno e temperature decisamente superiori alle medie del periodo, anche se in lieve calo per quanto riguarda le massime.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook