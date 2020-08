Piogge e temperature in picchiata: sarà un weekend di maltempo. Da venerdì pomeriggio rovesci anche abbondanti su tutta la zona, fino a domenica mattina.

Piogge e temperature in picchiata: sarà un weekend di maltempo

Caldo e sole in Piemonte nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, e nella prima parte di domani. Poi cambia tutto. I primi nuvoloni arriveranno nel pomeriggio, e in serata è prevista pioggia anche molto intensa, con temperature in picchiata. Una situazione che si protrarrà per tutta la giornata di sabato, con pioggia pressoché ininterrotta e a tratti anche abbondante.

Domenica prime schiarite

La perturbazione dovrebbe esaurirsi nella mattinata di domenica, ma per tutto il giorno il tempo resterà variabile, tra rannuvolamenti e schiarite.Lunedì prevalenza di sole e temperature in risalita.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE