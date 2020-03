Prato Sesia degli anni ’70 nel libro che celebra la Regione

Prato Sesia cerca fotografie degli anni Settanta in paese: saranno inserite in un libro sulla storia del Piemonte.

Prato Sesia cerca foto

Il 2020 è il 50° anno dell’istituzione della Regione Piemonte e, per celebrare questo importante anniversario, l’amministrazione regionale ha intenzione di realizzare un libro contenente fotografie provenienti da tutti i paesi piemontesi. Su questo volume non può quindi mancare il Comune di Prato Sesia che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Pertanto, nei giorni scorsi, il sindaco Alberto Boraso ha diramato tramite il gruppo di messaggistica whatsapp una richiesta a tutti i cittadini. «Chiedo l’aiuto di ognuno di voi – ha scritto il primo cittadino – perché facciate pervenire al municipio una fotografia, in particolare risalente agli anni ’70, raffigurante una strada, uno scorcio o una piazza, in modo da rappresentare nel migliore dei modi anche il nostro territorio».

Nei vecchi cassetti

Nei giorni scorsi, si è dunque dato via libera, in tutte le case, alla ricerca di immagini che possano rappresentare la cartolina più bella del paese, rigorosamente risalente agli anni in cui venne istituita la Regione Piemonte. I residenti pratesi si sono potuti sbizzarrire cacciando rappresentazioni dei cortili, dei monumenti, dei simboli del paese, come il castello o la torre o la chiesetta attigua, così come la vista degli edifici principali o di un cortile, com’erano in quell’epoca. Tutto ciò che è sicuramente conservato nei cassetti o nelle scatole di latta in tutte le case è considerato utile per portare a termine quest’iniziativa.

In biblioteca

Va detto tuttavia che non c’è stata una risposta molto entusiasta da parte dei pratesi. «Anche noi dell’amministrazione comunale – puntualizza Boraso – ci siamo messi al lavoro per cercare nei nostri archivi e nella biblioteca ricordi di quegli anni, ma ci è sembrato giusto coinvolgere anche chi ha vissuto Prato Sesia in quel periodo e può fornirci qualcosa di originale, oppure possiede dei documenti della propria famiglia risalenti a una cinquantina d’anni fa».

In foto: Claudio Sagliaschi davanti al condominio Casabella di Prato Sesia nell’agosto 1970. Lo storico pratese è in posa davanti alla mitica Cisitalia dell’amico Giacinto Moschet

(foto archivio Claudio Sagliaschi)