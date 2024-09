Previsioni meteo: fino a sabato cielo sereno, domenica pioggia. Il minimo associato alla depressione Boris, collocato oggi sull’alto Mar Tirreno, tenderà nelle prossime ore a colmarsi gradualmente e a spostarsi verso est. Al contempo, a partire da domani, andrà a strutturarsi un altro minimo depressionario sulla Bretagna, mentre sul Mediterraneo centrale avverrà una temporanea risalita dei valori di pressione.

Previsioni meteo: temperature in risalita

Sul Piemonte il flusso in quota tenderà a indebolirsi nelle prossime ore, anche se rimarranno presenti masse d’aria umide specie a ridosso dell’arco alpino. Nelle giornate fino a sabato è atteso quindi un ritorno a condizioni di tempo stabile e con nuvolosità variabile, con la possibilità al più di qualche modesto rovescio sulle zone montane e pedemontane alpine e temperature massime in risalita su valori attorno a 22-24 gradi. Domenica invece è previsto il passaggio di un fronte atlantico, con la possibilità di nuove precipitazioni. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

LEGGI ANCHE: Pioggia di pietre lungo la strada provinciale tra Rassa e Quare

Nel dettaglio, giorno per giorno

Domani, venerdì 20 settembre, cielo irregolarmente nuvoloso, con copertura generalmente più consistente nel pomeriggio e sui settori montani e pedemontani alpini. Possibili piogge sparse, in genere deboli, o modesti rovesci sulle zone alpine, più probabili nel pomeriggio. Per il resto assenti, salvo il possibile coinvolgimento di alcune aree pedemontane occidentali. Sabato 21 settembre cielo parzialmente nuvoloso, con copertura più estesa al mattino e maggiori schiarite nel pomeriggio soprattutto a est. Domenica 22 settembre nubi in aumento nel corso della giornata fino a cielo in genere molto nuvoloso o coperto. Dalla tarda mattinata sono previste piogge moderate diffuse.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook