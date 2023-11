Spolverata di neve anche a bassa quota: risveglio “in bianco” nei paesi. LE FOTO

Spolverata di neve anche a bassa quota: risveglio “in bianco” nei paesi. Precipitazioni più intense in montagna. Ritorno del cielo sereno previsto per il fine settimana.

Come annunciato, tra la notte e la mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, è arrivata la prima nevicata anche a bassa quota. Una nevicata di pochi centimetri, e con il manto destinato a non durare a lungo. Ma un antipasto di inverno che fa ben sperare soprattutto per la stagione dello sci, che sulle piste di Alagna apre già domani.

In montagna, un po’ in tutto il Piemonte la nevicata è stata più intensa. La perturbazione dovrebbe esaurirsi tra oggi e domani, e per il fine settimana si prevede il ritorno del cielo prevalentemente sereno, ma con temperature più rigide.

