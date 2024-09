Tanti auguri nonni: mandateci foto e messaggio, saranno pubblicati su Notizia Oggi! Usate WhatsApp al numero 370.3518.212 entro il 27 settembre, usciranno lunedì 30.

Tanti auguri nonni: mandateci foto e messaggio, saranno pubblicati su Notizia Oggi!

Anche quest’anno, in occasione della Festa dei nonni del 2 ottobre, Notizia Oggi vuole mettere in primo piano e ringraziare questa preziosa e indispensabile categoria di persone. Come farebbero infatti tantissime famiglie senza il loro apporto? Con chi trascorrerebbero tante ore i nipotini mentre mamma e papà sono al lavoro?

Un messaggio per dire “grazie”

Ecco perché il messaggio che vogliamo veicolare anche quest’anno è soprattutto “grazie”. Lo potrete dire inviandoci la foto dei vostri nonni e un breve messaggio (massimo 25 parole). Li pubblicheremo su Notizia Oggi il 30 settembre. Lo sappiamo: tanti nonni restano il cuore pulsante della famiglia. Altro che fascia debole, spesso sono fondamentali! E allora quale migliore occasione per far sentire ai nonni tutto l’affetto e la gratitudine che si meritano? La Festa dei nonni sta arrivando: cade venerdì 2 ottobre. E allora basta poco per riempire di gioia il loro cuore.

Come fare gli auguri

Basta scrivere un dolce pensiero per loro, allegando una foto insieme e inviare il tutto a Notizia Oggi via WhatsApp al numero 370.3518.212. Oppure si può usare la posta elettronica all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. C’è tempo fino a venerdì 27 settembre, gli auguri verranno pubblicati sul giornale in edicola lunedì 30 settembre, l’ultimo prima della Festa del 2 ottobre.

Chi usa WhatsApp viene automaticamente iscritto anche alla nostra chat, con invio gratuito delle news più importanti (massimo due al giorno). Ovviamente può cancellarsi quando desidera. Cari amici… aspettiamo le vostre foto!

Ma vi diamo qualche suggerimento

Tre raccomandazioni, in particolare: primo, non inviate collage di foto, perché poi sul giornale risultano troppo piccole per vedersi bene. Secondo, inviateci una sola foto per ogni persona festeggiata. Ultima cosa: ovviamente non vengono prese in considerazioni immagini generiche (tipo un cuore, una rosa…): vogliamo che sia una community “vera” di amici lettori!

