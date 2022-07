Termometro sempre più su: senza tregua per tutto il weekend. Ieri sera qualche goccia d’acqua, ma servirebbe ben altro.

Termometro sempre più su: senza tregua per tutto il weekend

Nella serata di ieri, mercoledì 20 luglio, in qualche area del Piemonte (soprattutto Canavese) e anche della bassa Valsesia il cielo ha regalato qualche breve rovescio. Davvero poche gocce, in realtà: troppo poco sia per stemperare l’ondata di caldo e soprattutto la siccità record che sta flagellando i campi e mettendo alle corde gli acquedotti.

In realtà, l’ondata di caldo africano è destinata a durare anche per giorni, di sicuro per tutto il fine settimana e probabilmente anche oltre.

Continua l’ondata di afa

Oggi la previsioni meteo indicano un ulteriore ritocco della temperature: sempre soleggiato e molto caldo in pianura con aumento delle temperature e dell’afa. A basse quote temperatura minima compresa attorno 22 gradi, massima sui 34. Stesso scenario anche domani, venerdì 22 luglio.

Sabato prevalenza di tempo soleggiato, molto caldo e afoso. Sui rilievi sviluppo di cumuli e in serata nelle Alpi debole rischio di un rovescio o temporale isolato. Domenica sempre soleggiato e afoso con solo qualche velatura in transito.