Un inizio di settimana freddo e nuvoloso, ma in miglioramento. Minime intorno allo zero, non sono previste precipitazioni.

Per vedere il sole si dovrà presumibilmente attendere la giornata di domani, martedì 18 febbraio, o al limite il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17. L’inizio di questa nuova settimana è infatti caratterizzato nella nostra zona da tempo prevalentemente nuvoloso, tendente però al sereno.

Meteo3B annuncia«sulle Alpi settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi». Le temperature minime, seppure in lieve rialzo, si manterranno prossime allo zero, mentre le massime non andranno oltre i 5-6 gradi, almeno sino a mercoledì.

Un po’ di sole da martedì

Per la giornata di martedì si prevede invece un cielo prevalentemente soleggiato, salvo qualche innocuo passaggio nuvoloso. Più coperto mercoledì, che sarà una giornata solo in parte soleggiata e con banchi nuvolosi bassi. Sostanzialmente stazionare le temperature minime e massime.

Il resto della settimana, da giovedì in avanti, vedrà un progressivo miglioramento, con prevalenza di sereno. In ogni caso per tutta la settimana non sono previste precipitazioni. Ancora presto per fare previsioni attendibili sul fine settimana, ma non dovrebbe comunque piovere o nevicare.

