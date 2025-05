Un Primo Maggio di sole e caldo, poi temperature ancora in aumento. Oggi in zona previste massime oltre i 25 gradi. Tempo più instabile da domenica.

Un esteso anticiclone occupa l’Europa favorendo tempo stabile e temperature oltre le medie del periodo, anche se con possibile formazione di cumuli in montagna nelle ore pomeridiane. La giornata di oggi, festa del Primo Maggio, è dunque caratterizzata da prevalenza di cielo sereno, pur con qualche rannuvolamento nel pomeriggio. A basse quote temperatura minima tra 10 e 14 gradi, massima sui 26 gradi.

Temperature ancora in aumento

Per il Centro meteo Piemonte si può parlare di «temperature in aumento su tutta la Regione con massime che già oggi toccano i 25-27 gradi sulla pianura piemontese e con locali picchi di 28 gradi sulle pianure orientali. Ulteriore lieve rialzo termico atteso nelle prossime 48 ore».

Le giornate di venerdì e sabato si annunciano infatti ancora prevalentemente soleggiate e quasi estive, pur con la possibiità di qualche nuvola soprattutto nel pomeriggio e soprattutto nelle quote più alte.

Per la giornata di domenica, ultima di questo lungo “ponte”, al momento le previsioni meteo sono meno ottimiste, abbunciando l’arrivo di una possibile instabilità in grado di portare anche qualche rovescio. Ma si tratta di una situazione ancora da confermare in base all’evolversi della situazione nei prossimi giorni.

