Valsesia campione del mondo nel cheerleading: le stelle sono le Wildcats. E’ la prima squadra italiana a vincere una competizione di questo livello sul suolo americano.

Valsesia campione del mondo nel cheerleading: le stelle sono le Wildcats

La squadra dei Wildcats Superior ha conquistato la medaglia d’oro agli Iasf World Cheerleading Championships, in pratica il campionato mondiale di cheerleading. E’ la prima squadra italiana a vincere una competizione mondiale sul suolo americano, patria indiscussa del cheerleading.

Per il gruppo che si allena a Prato Sesia si tratta di un risultato storico. La competizione si è svolta nell’imponente Espn Wide World of Sports Complex di Orlando, in Florida, e si è conclusa nella giornata di ieri, venerdì 2 maggio, con la finalissima che ha visto i Wildcats Superior imporsi nella categoria Iasf Open Coed Level 4, superando team provenienti da tutto il mondo. Tecnicamente, questa categoria riguarda squadre miste di atleti 14 anni e più, che competono a un livello tecnico intermedio-avanzato.

L’entusiasmo della società

Allenati da Stefano Bernetti, con il supporto tecnico di Benedetta Scribante e di altri coach stranieri, i Wildcats Superior hanno eseguito una routine perfetta, acclamata dal pubblico e premiata dalla giuria con il punteggio più alto.

La dirigenza di Gym&Cheer, ancora emozionata, ha rilasciato una nota ufficiale. «Abbiamo scritto la storia. I nostri atleti sono entrati nella leggenda dello sport italiano: questa è la prima medaglia d’oro mondiale vinta da una squadra italiana di cheerleading negli Stati Uniti. È un trionfo che va oltre lo sport: è l’orgoglio di un’intera comunità, di una terra come la Valsesia, che oggi viene portata sul tetto del mondo».

La vittoria dedicata al coach Ruben Squicciarini

«Siamo fieri e commossi. Questo successo è frutto di anni di lavoro, sacrifici e visione. I nostri ragazzi hanno dimostrato che anche da un territorio come il nostro si può arrivare ovunque, con serietà, impegno e passione. Una vittoria che vogliamo dedicare al nostro compianto Ruben Squicciarini, che tanto ha lavorato come nostro primo coach per riuscire, com’è successo oggi, a vincere una medaglia d’oro in terra americana».

I Wildcats Superior rientreranno in Italia il 5 maggio, accolti da una Valsesia che già si prepara a festeggiarli come ambasciatori del talento, dello sport e dell’identità locale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook