Valsesia meteo: pioggia e brutto tempo in arrivo. A dirlo è il bollettino di Arpa Piemonte.

Valsesia meteo: pioggia e brutto tempo in arrivo

Oggi, cumuli in formazione ed accrescimento a ridosso dei rilievi alpini, in successivo transito verso le pianure. Domani cielo irregolarmente nuvoloso al primo mattino, con nubi in attenuazione. Dalle ore centrali crescita di cumuli sui rilievi in transito sulle pianure. Lunedì cielo generalmente nuvoloso con schiarite in serata sul settore

occidentale. Il bollettino spiega i fenomenti atmosferici così: «L’avanzata di una perturbazione, dal nord Atlantico verso le Alpi, porta intrusioni di aria più fredda sul Piemonte. Ciò causa una generale instabilità atmosferica per oggi e domani con rovesci e temporali che potranno interessare anche le pianure. Nella notte tra domenica e

lunedì invece transita un fronte freddo sul nord Italia, che determina un più consistente peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Solo da martedì si ritorna a condizioni più stabili per la rimonta dell’alta pressione da ovest».