Vittorio Sgarbi a Gattinara aiuta anche il restauro delle ex carceri. Appuntamento mercoledì 11 agosto alle 21 alla Dimora del Barone di Gattinara.

Vittorio Sgarbi a Gattinara

La serata sarà anche occasione per una raccolta fondi da destinare ai restauri dell’edificio adiacente alla chiesa di Santa Marta, che un tempo ospitava le carceri cittadine. Un monumento eccezionale ed impressionate, che conserva al suo interno anche gli affreschi quattrocenteschi del Maestro della Passione. Nei secoli scorsi i locali furono anche sede della Confraternita di Santa Marta.

Il mistero di Dio tra scienza e filosofia

Sgarbi, celeberrimo personaggio televisivo, parlamentare e soprattutto tra i massimi esperti e conoscitori d’arte in Italia, sarà l’attesissimo ospite dell’evento. Nella serata verrà presentato il libro “Il Bene e il Male: tra Dio, Arte e Scienza”, scritto dallo storico dell’arte insieme al professor Giulio Giorello, mancato poco più di un anno fa all’età di 75 anni. Nella bellissima cornice della Dimora del Barone di Gattinara, Sgarbi, insieme alla giornalista Giulia Varetti, moderatrice dell’incontro, parlerà del mistero di Dio, in un dibattito appassionato tra arte, scienza e filosofia.

Uno dei gioielli di Gattinara

Durante la serata verrà avviata una raccolta fondi per sostenere i lavori di recupero e di restauro dell’edificio adiacente alla chiesa di Santa Marta di Gattinara, che nei secoli scorsi fu anche sede dell’omonima Confraternita.

L’edificio, una volta sistemato e posto in sicurezza, potrebbe tornare a essere la sede della Confraternita di Santa Marta, la quale intende aprire gli spazi al pubblico per far ammirare gli affreschi e le testimonianze del passato.