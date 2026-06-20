Weekend da bollino rosso: un’ondata di caldo africano apre l’estate

Un weekend da bollino rosso interessa tutto il Piemonte oggi, sabato 20 giugno, e domani, domenica 21 giugno, giorno di inizio dell’estate: a segnalarlo sono tutti i meteorologi e pure il bollettino di Arpa Piemonte, che assegna il livello 3 a tutte le province della Regione per il rischio legato alle alte temperature.

La prima vera ondata rovente della stagione entra così nel vivo proprio nel fine settimana. Il caldo non riguarda solo le ore centrali della giornata, ma anche la notte, con temperature minime elevate che rendono più difficile il recupero fisico, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Vercelli, Biella e Novara sotto pressione

Secondo il bollettino, nella giornata di sabato 20 giugno Vercelli raggiungerà 35 gradi di temperatura massima, con una temperatura percepita fino a 36 gradi e una minima attesa di 22 gradi. A Novara il quadro è simile: massima a 35 gradi, ma con indice di calore fino a 36 e minima di 22 gradi.

Anche Biella è pienamente coinvolta dall’ondata di caldo, con 34 gradi di massima e temperatura percepita fino a 36 gradi. Per domenica 21 giugno i valori resteranno elevati: Vercelli salirà a 36 gradi, con percepiti fino a 38, mentre Novara toccherà 36 gradi e Biella 35.

Le notti tropicali non danno tregua

Il dato più insidioso riguarda anche le temperature minime. Domenica, a Vercelli, la minima prevista sarà di 23 gradi con percepita fino a 25; a Novara si salirà addirittura a 25 gradi di minima, con indice di calore notturno fino a 27. A Biella sono attesi 24 gradi di minima.

Sono valori che confermano un disagio non limitato alle ore più calde. Le notti tropicali (quelle cioè dove il termometro non scende sotto i 20 gradi) impediscono agli ambienti di raffrescarsi e aumentano la fatica dell’organismo. Per questo il livello 3, il più alto del bollettino, invita alla massima prudenza e a evitare esposizioni prolungate.

Caldo anche alla Margherita

L’ondata di caldo si sente anche in alta quota. Alla Capanna Margherita l’altro giorno si sono sfiorati i 6 gradi. Si vedrà se tra oggi e domani si salirà ulteriormente. Qui sotto, un’immagine creata da Giovanni Carlone con l’intelligenza artificiale e postata sul gruppo “Montagne della Valsesia“.

Il caldo africano resterà dunque protagonista del fine settimana. E proprio mentre il calendario segna l’inizio dell’estate, il Piemonte si prepara a fare i conti con due giornate difficili, segnate da temperature molto alte e da un disagio diffuso in tutte le province.

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