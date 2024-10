A Borgosesia l’hotel Garden sigillato contro gli ingressi abusivi. Smantellata la scala antincendio e sbarrati accessi e finestre al piano terreno. Primo passo per il recupero dell’immobile.

A Borgosesia l’hotel Garden sigillato contro gli ingressi abusivi

Hotel Garden sigillato contro gli ingressi abusivi. E’ stato completato il primo intervento per recuperare l’immobile di via Vittorio Veneto chiuso da quasi sette anni, un intervento legato soprattutto al decoro e alla sicurezza. E’ intanto in valutazione un piano di investimento ben più ampio per riportare alla città una struttura ricettiva.

Martedì è stata smantellata la scala antincendio e sono state sigillati accessi e finestre al piano terreno: «Da tempo ci venivano segnalate effrazioni alle finestre dello stabile, sia quelle del piano terreno che ai piani superiori raggiungibili con la scala esterna antincendio – spiega la vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Eleonora Guida -. Una situazione di degrado per la quale abbiamo chiesto alla proprietà di porre rimedio per evitare che l’area circostante ne subisse conseguenze negative. Il nostro invito è stato accolto e martedì ha effettuato due interventi risolutivi: gli accessi al piano terra sono stati sbarrati e la scala esterna in ferro è stata rimossa. In questo modo non è più possibile accedere all’edificio per i malintenzionati».

L’ipotesi riqualificazione

Al di là dell’urgenza legata alla sicurezza, c’è un più ampio progetto legato alla riqualificazione dello stabile per una futura riapertura sempre nel settore ricettivo-alberghiero: «Questo primo intervento è stato l’occasione per prendere accordi con la proprietà, che quanto prima presenterà al Comune un progetto – conferma Guida -. Il ruolo del Comune, in questa situazione come in altre analoghe, sarà di accompagnare i proprietari nell’individuazione di un progetto che coniughi le loro esigenze con il rispetto delle norme urbanistiche, in modo da giungere alla riqualificazione di un’area urbane a rischio degrado».

Intanto, dall’altro capo della città, in viale Varallo, si stanno muovendo due investimenti nel settore alberghiero e ristorativo: la realizzazione di un McDonald’s (una costruzione da nuovo, che dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno) e il recupero dell’hotel Capitol, già Campagnola. Per quest’ultimo, la nuova proprietà è intenzionata a dare forma a un ampio progetto che porterebbe ad abbinare una parte a ristorante a piano terra e alberghiera ai piani superiori.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook