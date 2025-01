Ambulatorio di Borgosesia aggiunge altre 15 ore alla settimana. Si potenzia il servizio per i pazienti senza medico: che in questi giorni sono pure aumentati.

Ambulatorio di Borgosesia aggiunge altre 15 ore alla settimana

A partire da martedì 20 gennaio l’ambulatorio distrettuale di Borgosesia (collocato nell’ospedale) estenderà il suo orario di 15 ore alla settimana. Una decisione sorta dopo l’incontro tra il sindaco Fabrizio Bonaccio e il nuovo direttore generale dell’Asl di Vercelli, Marco Ricci.

«Sono molto soddisfatto nel constatare che il nuovo Direttore Generale ha subito recepito le mie richieste per rispondere alle esigenze dei borgosesiani – commenta Bonaccio – molti dei quali ad oggi sono privi di medico curante. A questi si aggiungono i pazienti della dottoressa Sisca, che attualmente non è in servizio: tutti potranno, da martedì prossimo, usufruire dell’ambulatorio distrettuale, su appuntamento. È una prima conquista per il diritto alla cura dei nostri concittadini che ci fa ben sperare per il futuro».

LEGGI ANCHE: Valduggia, la famiglia Tonetti aiuta l’ambulatorio in memoria di Gian Paolo

Occore prenotarsi

Per l’accesso alle visite ambulatoriali occorrerà fissare un appuntamento chiamando il numero 366 9357 217, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15. Per richiedere la prescrizione di farmaci, si dovrà inviare una mail a ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it indicando il nome del farmaco e il dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale, numero di telefono. Per gli orari di tutti gli ambulatori distrettuali dell’Asl clicca QUI.

Primo incontro com il nuovo manager

«L’incontro tra il sindaco e il direttore Ricci – si legge in una nota del Comune – è avvenuto in un clima di grande collaborazione. Il sindaco ha rappresentato al nuovo dirigente il quadro, non certo roseo, della sanità, con particolare riferimento alle problematiche relative alla medicina di base ed al futuro dell’ospedale “Santi Pietro e Paolo”, polo sanitario di riferimento per tutta la valle, sul quale gravano da tempo interrogativi relativi all’operatività di diversi reparti».

«Sono fiducioso che la buona disponibilità all’ascolto e alla collaborazione da parte del dottor Ricci porterà risultati positivi per la nostra sanità – conclude Bonaccio –. Il nostro ospedale è fondamentale per tutto il territorio settentrionale della provincia di Vercelli, vanta strutture nuove e attrezzature moderne, merita di essere valorizzato».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook