Borgosesia ha accolto il nuovo parroco. Il sindaco: stia vicino ai nostri giovani. LE FOTO

Borgosesia ha accolto il nuovo parroco. Il sindaco: stia vicino ai nostri giovani. A don Enzo Sala donata una sciarpa «affinché si protegga dal freddo della Valsesia».

Borgosesia ha accolto il nuovo parroco

Un momento di grande partecipazione per dare il benvenuto al nuovo parroco. La comunità di Borgosesia ha accolto domenica pomeriggio don Enzo Sala, chiamato a guidare la parrocchia subentrando a don Gianluigi Cerutti. Ed è stata un’accoglienza carica di affetto che ha sorpreso lo stesso sacerdote, che ha ringraziato i fedeli per il caloroso benvenuto durante la sua prima celebrazione in chiesa parrocchiale.

Don Sala, classe 1953, è giunto a Borgosesia dopo un lungo servizio a Gozzano dove aveva preso servizio nel 2008, seguendo anche le parrocchie di Bugnate, Bolzano Novarese, Baraggia, Auzate e Vacciago. Tre settimane fa ha salutato la vecchia parrocchia cusiana, e ieri si è presentato nella nuova. Con la parrocchia principale di Borgosesia, dovrà occuparsi anche di Aranco, Agnona, Foresto, Isolella, Vanzone, Rozzo, Bettole e Plello.

L’arrivo al centro parrocchiale e poi la prima messa

Accolto davanti al centro parrocchiale di via Giordano, accompagnato anche da tanti gozzanesi, è stato salutato dai ragazzi dell’oratorio. Il corteo guidato dai preti del vicariato della Valsesia, una ventina i sacerdoti, ha condotto il parroco nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, accolto dagli applausi, dagli abbracci e dalle strette di mano di tanti borgosesiani.

Don Sala ha poi celebrato la messa, insieme al vicario generale della diocesi monsignor Fausto Cossalter. Nel ringraziare la comunità e i sacerdoti con cui proseguirà il cammino pastorale, don Enzo ha rimarcato il saluto, in dialetto, più curioso che ha ricevuto ieri, un “Su, con voja” rivoltogli da un borgosesiano incrociato uscendo da un bar.

A nome della comunità parrocchiale, Simona Carini ha dato il benvenuto a don Enzo che «oggi accogliamo con gioia e speranza per guidarci. Nelle settimane precedenti lo abbiamo già conosciuto, sappiamo quanto ha dato e lasciato a Gozzano, e siamo grati che abbia accolto la chiamata del vescovo per venire a Borgosesia, dove l’entusiasmo non mancherà». Al nuovo parroco sono state donate una candela, un frigorifero nuovo per la casa parrocchiale e una sciarpa per «proteggerlo dal freddo della Valsesia».

Il sindaco: sia punto di riferimento per i giovani

Il sindaco Fabrizio Bonaccio ha rivolto il suo saluto: «E’ un momento di grande gioia e speranza per tutti. Sono certo che diventerà un punto di riferimento, la prego di dedicarsi ai nostri giovani, di non farli sentire soli», garantendo al parroco come «non le mancherà mai la nostra collaborazione».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook