Borgosesia, perde il bambino mentre cammina in strada: una tragedia che lascia senza parole

Ha perso il bambino che portava in grembo mentre stava camminando lungo viale Varallo, a Borgosesia. È accaduto martedì 6 ottobre a una giovane donna straniera di circa vent’anni, colpita da un improvviso malore mentre percorreva a piedi una delle strade più frequentate della città. La ragazza era in stato di gravidanza avanzata e purtroppo l’episodio si è concluso con un aborto spontaneo.

Alcuni passanti si sono immediatamente accorti che la giovane stava male e hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, insieme ai carabinieri della stazione di Borgosesia. Fin dai primi momenti la situazione è apparsa particolarmente delicata, anche a causa dello stato di avanzamento della gravidanza.

I soccorsi e la drammatica perdita del bambino

I sanitari intervenuti hanno cercato di affrontare l’emergenza, ma purtroppo per il bambino che la giovane portava in grembo non c’è stato nulla da fare. L’aborto spontaneo si è verificato prima che la donna potesse essere trasferita in ospedale, trasformando un improvviso malore in un episodio dall’esito drammatico.

A quel punto l’attenzione dei soccorritori si è concentrata sulle condizioni della madre. La ventenne è stata assistita sul posto e trasportata rapidamente in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie. Nonostante la gravità di quanto accaduto, le sue condizioni non sarebbero tali da mettere in pericolo la vita.

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La giovane è fuori pericolo, resta il dolore per l’accaduto

L’episodio si è verificato in pieno giorno, lungo una delle principali arterie cittadine. L’intervento dei mezzi di soccorso ha richiamato l’attenzione dei passanti e delle persone che in quel momento transitavano nella zona. Una situazione particolarmente delicata, che ha avuto conseguenze dolorose per la giovane donna.

Secondo gli elementi emersi, si è trattato di un aborto spontaneo durante una gravidanza già avanzata. La madre avrebbe superato la fase di emergenza e sarebbe fuori pericolo, anche se profondamente scossa dall’accaduto. Restano naturalmente riservati gli aspetti personali e sanitari della vicenda, segnata dalla perdita del bambino.

Foto d’archivio

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