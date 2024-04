Borgosesia, vandali in azione nei bagni di piazzale Milanaccio. LE FOTO

Borgosesia, vandali in azione nei bagni di piazzale Milanaccio. Presa nuovamente di mira la struttura che ospita i servizi igienici nell’area a lato di viale Varallo.

Borgosesia, vandali in azione nei bagni di piazzale Milanaccio

Presi di mira ancora una volta i bagni pubblici di piazzale Milanaccio a Borgosesia. Vetri rotti, danneggiamenti, rifiuti abbandonati: per l’ennesima volta i vandali si sono accaniti contro la struttura.

Alcuni cittadini hanno rilevato i danni, evidenti sin dall’esterno con la rottura di alcuni dei vetri che riquadrano le porte di accesso. E all’interno della costruzione, lavandini rovinati e immondizia varia, da bottiglie a bicchieri in plastica, sui pavimenti.

Un problema che ritorna

Non è la prima volta che i servizi igienici di piazzale Milanaccio vengono presi di mira da sconosciuti. E ogni volta il conto passa al Comune che si trova costretto a dover riparare i guasti e svolgere una manutenzione accurata.

I bagni servono principalmente l’area camper e in caso di manifestazioni ed eventi che si svolgono nel piazzale, come nel caso del luna park in occasione della festa patronale. La loro posizione defilata rispetto alla strada principale li porta però a essere facili bersagli dei vandali, come accadeva ad esempio agli spogliatoi della pista di atletica o alla stazione ferroviaria.

Difficile trovare soluzioni

«Purtroppo dobbiamo fare i conti con i soliti problemi di inciviltà – è il commento del sindaco Fabrizio Bonaccio -. E’ difficile poter trovare una soluzione, si possono fare tutti i controlli possibili ma costoro troveranno sempre il momento per agire. Anche tenerli chiusi non scoraggia i vandali. Ora saranno risistemati e sostituite le parti danneggiate, augurandosi che sia l’ultima volta che accada».

Per arginare episodi di teppismo è stato ampliato il sistema di videosorveglianza, con l’aggiunta di due telecamere nella zona della chiesa di Sant’Anna: «Le telecamere hanno una funzione anche preventiva – osserva il primo cittadino -, i cittadini chiedono maggiore sicurezza e controllo, e la diffusione delle telecamere va in questa direzione, come deterrente per violazioni e comportamenti illeciti».

