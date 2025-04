«Che cosa significa che l’ospedale di Borgo è hub della sanità?» Il Pd incalza il diettore dell’Asl. Il centrosinistra locale: «Servono parole chiare: siamo montagnini ma non boccaloni…»

«Che cosa significa che l’ospedale di Borgo è hub della sanità?» Il Pd incalza il diettore dell’Asl

Ma che significa che l’ospedale di Borgosesia è un “hub” della sanità della zona? E’ una delle domande che si fa il Partito democratico di Valsesia e Valsessera a proposito delle dichiarazioni rese dal nuovo direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci, in visita a Borgosesia la scorsa settimana.

«Al termine della prima assemblea dei sindaci compresi nel territorio dell’Asl di Vercelli – scrive il Pd in una nota – la nuova direzione aveva emesso un comunicato in cui, elencando tra l’altro le priorità, dimenticava totalmente l’ospedale di Borgosesia. In una conferenza stampa successiva è tornato poi sull’ospedale di Borgo, pur concentrandosi soprattutto su una nuova macchina più moderna per la radiologia insieme alle prestazioni serali e del sabato… La sola riserva espressa dal neo-direttore, se abbiamo ben inteso, è che ci siano i tecnici per usare le nuove macchine medicali, per non fare la fine, osserviamo, per esempio, del macchinario non usato se non sporadicamente per oculistica…»

La posizione dell’ospedale in zona

Ma l’interrogativo maggiore riguarda il ruolo dell’ospedale all’interno dei servizi sanitari della zona. «Per quanto riguarda invece i riferimenti fatti dal neo-direttore sull’ospedale di Borgosesia – notato ancora dal Pd – si impone un grosso interrogativo che ci costringe a chiedere spiegazioni in particolare laddove si definisce il nostro “ospedale di montagna” e soprattutto come “hub della sanità locale”».

«Posto che il nostro territorio è montano e quindi si può dire che abbiamo un ospedale in montagna, per contro di “hub sanitario” noi abbiamo sentito parlare per tutto il nord est del Piemonte solo dell’ospedale di Novara con la sua relativa facoltà di medicina e Città della salute. E’ quindi indispensabile chiarire che cosa si intenda con questo termine “hub” per l’ospedale di Borgosesia».

Il problema della cardiologia h24

«Tra l’altro, noi pensiamo che il nostro ospedale sia poco attrattivo anche perché privo di un servizio di cardiologia attivo 24 ore su 24. Ci domandiamo: perché, malgrado tutti i pareri dei medici che si sono occupati del tema, non si nomina neppure un servizio tanto cruciale? Nelle alte sfere della nostra Asl si pensa forse che i “montagnini” siano disponibili a fare i boccaloni di turno?»

«La situazione della nostra sanità è ricca di disagi e di angosce per i cittadini a partire dalla “scopertura” dei medici di base che si allarga alla bassa Valsesia ed alla Valsessera. Malgrado tutte queste gravi difficoltà noi siamo tenacemente impegnati a collaborare senza schemi di partito con tutti quelli che dimostrino di avere a cuore la salute e quindi i servizi sociali e sanitari valsesiani e valsesserini».

