Il direttore dell’Asl: l’ospedale di Borgosesia hub del territorio. «Il “Santi Pietro e Paolo” sarà punto di riferimento per i servizi sanitari erogati sul territorio».

Il direttore dell’Asl: l’ospedale di Borgosesia hub del territorio

«L’ospedale di Borgosesia deve diventare un hub per tutti i servizi sanitari presenti in valle, un punto di riferimento». Prima conferenza stampa all’ospedale di Borgosesia per il neo direttore dell’Asl Vercelli Marco Ricci che ha tracciato la sua linea. Già nelle scorse settimane il direttore ha iniziato un tour del territorio valsesiano visitando i cantieri e prendendo in mano i progetti per conoscere meglio l’area e le sue potenzialità.

Durante la presentazione della nuova sala radiodiagnostica Ricci ha parlato ad ampio raggio anche di problematiche e progetti sulla sanità valsesiana. «Ho trovato un territorio unito e grazie ai sindaci della valle stiamo facendo una serie di ragionamenti per migliorare l’offerta sanitaria. Dal pronto soccorso alle degenze nei vari reparti, l’obiettivo è sempre quello di rispondere al meglio alle esigenze di questa valle».

Si è poi soffermato sulla recente elezione della prima assemblea dei sindaci del nuovo mandato della direzione generale dell’Asl di Vercelli. «E’ stato un incontro che ha segnato un momento importante per il rafforzamento del dialogo tra l’Azienda sanitaria e le amministrazioni comunali del territorio».

Il ruolo dell’ospedale e i problemi del personale

Marco Ricci ha chiarito anche il ruolo dell’ospedale di Borgosesia: «L’ospedale anche con la telemedicina deve diventare un punto di riferimento, un luogo per le emergenze, le degenze e le acuzie, ma deve fare anche da hub per tutto il territorio».

Tema caldo in questo periodo è poi quello legato alla mancanza di personale. A Borgosesia c’è un progetto sulla rianimazione che attende di partire. «Sia a Borgosesia che a Vercelli arriveranno specializzando dalle università che potranno lavorare a fianco ai primari – ha aggiunto – La collaborazione con l’università è importante per poter avere in futuro personale presentando anche i nostri due ospedali territoriali».

Bandi per i medici di territorio

Per la ricerca di medici, l’Asl Vercelli continuerà a presentare e pubblicare diversi bandi. «Conto che la presenza i nostri medici possano attrarre anche nuovi dottori». Mentre si attende la conclusione dei cantieri a Varallo alla casa della salute e a Gattinara per l’ospedale di comunità, il prossimo intervento riguarderà il pronto soccorso di Borgosesia: «Ci sarà un adeguamento degli spazi e delle attrezzature».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook