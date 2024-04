Frana minaccia le abitazioni: a Isolella partiti d’urgenza i lavori. Su un gruppo di case di Borgosesia incombe una massa instabile di terra e vegetazione.

Su alcune case di Borgosesia incombe una frana, e si sta già lavorando per evitare il peggio. Accade in frazione Isolella, dove era richiesto un intervento di urgenza e i lavori di consolidamento del versante per eliminare il pericolo.

Una considerevole quantità di terra e vegetazione si è infatti staccata dal versante al di sotto della strada che sale a Foresto, andando a incombere su alcune abitazioni della parte bassa della frazione. E’ stata la conseguenza più pesante dell’ondata di maltempo dello scorso fine settimana: anche se non ci sono stati danni per i residenti e il materiale si è mantenuto a distanza, la situazione di precarietà rende necessario un intervento rapido per evitare ulteriori cedimenti.

Un problema che è ben visibile guardando la zona dall’alto.

Lavori partiti immediatamente

«Gravando su alcune case abbiamo attivato la procedura di somma urgenza per poter avviare immediatamente i lavori – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Conclusa l’ispezione dei geologi, si è dato l’incarico e giovedì sono iniziati gli interventi di disgaggio per il materiale ancora instabile sulla parete e di potatura di alberi di alto fusto che possono creare problemi».

«Questo permette di garantire la sicurezza alle abitazioni che si trovano al di sotto dell’area del distacco. Nel frattempo abbiamo inviato la richiesta di finanziamento alla Regione che servirà per coprire i costi dell’intervento, circa 50mila euro».

Altri interventi nella frazioni

Un tecnico della Regione era ieri, lunedì 8 aprile, a Borgosesia per un sopralluogo sui punti del territorio interessati dagli ultimi eventi idrogeologici. Interventi per la rimozione di piccole frane e di alberi finiti sulla carreggiata se ne sono avuti sull’anello delle frazioni alte, nello specifico a Cadegatti, Frasca e Albergate, e a Foresto.

«Il tecnico regionale fa l’ispezione per valutare l’entità dei danni in attesa dell’assegnazione di risorse che permetteranno la sistemazione – prosegue il primo cittadino -. A differenza di quanto accaduto a Isolella non ci sono estremi di urgenza e i lavori verranno programmati in futuro».

Proprio per Isolella, nei mesi scorsi Borgosesia ha ricevuto fondi del Pnrr per 1,4 milioni di euro che serviranno per opere di disgaggio e messa in sicurezza del versante franoso.

