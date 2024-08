Frontale a Bettole tra auto e furgone: un uomo al pronto soccorso. L’impatto è avvenuto all’altezza del ponte della ferrovia.

Frontale a Bettole tra auto e furgone: un uomo al pronto soccorso

Impatto tra un furgone e una vettura l’altro giorno all’uscita della frazione Bettole di Borgosesia in direzione Grignasco. Si è trattato di uno scontro pressoché frontale tra un furgone e una Fiat Punto vecchio modello.

Agli occhi dei soccorritori i due veicoli erano entrambi sulla corsia che stava percorrendo il furgone, per cui a un primi rilievo sembrerebbe essere stata la Punto a invadere la corsia opposta. Ma sarà la polizia locale di Borgosesia a definire in modo ufficiale la dinamica dell’episodio.

L’intervento dei soccorritori

L’incidente è accaduto quasi sotto il ponte della ferrovia, appena un paio di metri più avanti. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia locale oltre all’ambulanza per recuperare i feriti. Presenti anche i vigili del fuoco di Romagnano per provvedere allo sgombero dei veicoli e per rimettere in sicurezza le vetture.

Le operazioni di soccorso hanno provocato disagi e rallentamenti alla circolazione nel tratto tra Borgosesia e Grignasco.

