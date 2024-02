Fu omicidio stradale: 4 anni e 5 mesi per la tragedia di Viola. La 38enne di Borgosesia perse la vita in un incidente, condannato il valsesserino che era alla guida.

Condannato a cinque anni e quattro mesi per omicidio stradale, assolto per altri reati contestati. Si è concluso così il procedimento con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) a carico di Jean Luis Sorrentino, 38enne residente in Valsessera.

Era l’uomo che la sera del 23 ottobre 2022 era alla guida di una Mercedes Classe A che, superata la Cremosina, andò a schiantarsi contro un muretto proprio all’ingresso del paese di Pogno. Nell’impatto perse la vita la donna che era seduta nel posto del passeggero, Viola Beltrametti, 38enne di Borgosesia. L’indagine dell’incidente è stata coordinata dalla procura di Novara e condotta dai carabinieri che avevano fatto tutti i rilievi e controlli del caso.

Stava guidando con la patente sospesa

Più di una, come accennato, le contestazioni a carico dell’uomo. Tra l’altro, non avrebbe dovuto neppure essere al volante visto che gli era stata revocata la patente già nel gennaio 2020 dal prefetto di Vercelli. Nonostante tutto si era messo alla guida. C’erano state altre contestazioni, ma alla fine l’unico reato per cui è stato condannato è appunto quello di omicidio stradale.

Il valsesserino (originario però di Borgosesia) è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Novara a metà ottobre 2023. Tenuto conto del quadro accusatorio, era stato disposto il rinvio a giudizio: e l’avvocato difensore aveva chiesto di poter celebrare il procedimento con il rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena. La richiesta è stata accolta dal giudice. Non si erano costituite parti civili nel procedimento.

E l’altro giorno è arrivata la decisione del tribunale di Novara: cinque anni e quattro mesi di carcere.

Una tragedia che scosse Borgosesia

La tragedia dell’ottobre 2022 ebbe vasta risonanza in zona. Era una domenica, tardo pomeriggio. L’uomo era al volante della Mercedes Classe A che dalla Valsesia aveva percorso la Cremosina e stava entrando a Pogno.

Proprio all’ingresso del paese, l’auto era finita contro un muro dopo avere abbattuto la segnaletica stradale ed un palo di sostegno dell’apparecchiatura per la rilevazione delle targhe. Non era state coinvolti altri mezzi: evidentemente l’uomo al volante aveva perso il controllo della vettura.

Sorrentino aveva avuto qualche trauma di poco conto: era stato portato al pronto soccorso di Borgomanero per motivi precauzionali, e dimesso poco dopo. Ben altra sorte era toccata a Viola Beltrametti, unica passeggera sul veicolo: sanitari giunti sul posto tentarono di tutto per rianimarla, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

La 38enne di Borgosesia era una persone molto conosciuta in città. Viveva in frazione Vanzone, e aveva lasciato i genitori, le sorelle e una bambina. La tragedia aveva suscitato cordoglio in tutta la città, e soprattutto tra i molti conoscenti e amici della famiglia.