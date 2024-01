I bimbi di Quarona ricordano Stefano Rovellotti, l’amico giardiniere. «Ai piccoli alunni manca molto: quando sentono il rumore di un tagliaerba o di un soffiatore, chiedono se è tornato…»

I bimbi di Quarona ricordano Stefano Rovellotti, l’amico giardiniere

Anche i bambini di Quarona ricordano Stefano Rovellotti che per loro era il giardiniere dal cuore d’oro. La scomparsa improvvisa dell’uomo, avvenuta a inizio anno a soli 51 anni, ha destato profonda commozione in paese. Rovellotti era un volto conosciuto: si dava tanto da fare per il territorio e ogni giorno lo si poteva incrociare mentre con la divisa da cantoniere si prendeva cura di vie, aree verdi e angoli di Quarona.

Tra coloro che più stanno sentendo la mancanza dell’uomo ci sono i piccoli del Giocabimbo di Villa Rolandi e gli alunni dell’asilo Zuccone.

Beniamino dei bambini

«Per i bambini, Stefano era come un eroe – racconta Laura Vinzia, referente dello Zuccone -. Con il suo soffiatore, capitava spesso che si fermasse a fare un saluto agli alunni, ma non solo. Quando lo chiamavamo per aiutarci a curare il giardinetto della scuola, era sempre presente, anzi spesso era lui che suonava il campanello e chiedeva le chiavi del cancelletto per entrare e sistemare ciò che poteva costituire un pericolo per i bambini.

Altri interventi li faceva anche nell’area utilizzata dal baby parking o nei parchetti che sapeva venivano utilizzati dai giovani. Era talmente diventato un beniamino dei bimbi che alcuni di loro a casa hanno un soffiatore giocattolo per imitare Stefano. Ci mancherà davvero tanto e anche oggi alcuni nostri allievi quando sentono il rumore di un tagliaerba o di un soffiatore, chiedono se è arrivato Stefano».

Un disegno per Stefano

Il legame che nel corso del tempo si era creato tra Rovellotti e il Giocabimbo e l’asilo Zuccone è stato testimoniato da una bella e commovente iniziativa. «Laura, Raffaella e Michela, che sono le meravigliose educatrici del Giocabimbo, hanno pensato di proporre ai piccoli di creare un disegno per ricordare Rovellotti e anche noi dell’asilo abbiamo accolto l’idea riproponendola ai nostri alunni – conclude Vinzia -. Una volta finiti gli elaborati è stato realizzato un cartellone che è stato portato in chiesa in occasione della cerimonia funebre. E’ stato un bel gesto fatto dai bambini per un nostro grande amico di cui tanto sentiamo la mancanza».