La piena del Sesia erode i piloni: lavori urgenti al ponte di Doccio

Lavori di urgenza per ripristinare la base dei piloni del viadotto di Doccio sulla strada provinciale 299. L’intervento è partito ieri, lunedì 28 ottobre, a cura della Provincia di Vercelli, facendo seguito all’ordinanza firmata dal Comune di Quarona. Non sono previste sospensioni alla viabilità in quanto tutto resterà circoscritto sotto al ponte.

La situazione è venuta a crearsi a causa delle frequenti piene del fiume Sesia che hanno danneggiato una parte delle opere di difesa a tutela dei piloni centrali del viadotto. Non sono ravvisati timori per la stabilità della struttura: si tratta di un intervento a carattere preventivo proprio per evitare che il ripetersi di eventi alluvionali finisca per compromettere la base delle pile. Come si ricorderà, nel 2018 nello steso ponte scattò l’allarme per una parte della struttura in cemento che si stava sgretolando, poi sistemata.

Il basamento eroso dall’acqua

«Durante le verifiche compiute in questi giorni, si è evidenziato che il basamento in pietra posto a protezione di alcuni piloni risultava parzialmente eroso – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. In accordo con la Provincia si è deciso di intervenire rapidamente, in modo che la portata dell’acqua del Sesia non vada ad aumentare l’erosione. L’ordinanza di somma urgenza ha proprio la funzione di consentire l’assegnazione immediata dei lavori».

E ieri l’impresa incaricata, la Bertini, ha avviato il cantiere per il ripristino delle difese. Con la sistemazione si valuterà se sarà necessario procedere con ulteriori lavori di consolidamento. «La Provincia ha subito messo in atto quanto necessario per intervenire in tempi brevi – osserva il primo cittadino -, e l’opera è stata inserita tra le richieste alla Regione per ottenere finanziamenti per lavori di ripristino da rischio idrogeologico».

Nella stessa zona, sulla sponda opposta, sta proseguendo la costruzione di una scogliera per mettere in sicurezza alcune zone di Quarona e strutture come la pista ciclabile e la conduttura principale della fognatura.

