Lamiera si stacca da un cornicione a Borgosesia: intervengono i vigili del fuoco

Paura nel primo pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, a Borgosesia, dove una lamiera si è parzialmente staccata dal cornicione di un’abitazione privata in viale Varallo. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.

Una volta arrivati, gli operatori hanno verificato le condizioni della struttura e la presenza della parte metallica rimasta in posizione precaria. Il rischio era che la lamiera potesse cadere sulla strada o nelle immediate vicinanze, creando un pericolo per passanti e veicoli.

Necessaria l’autoscala

Per raggiungere il punto interessato in sicurezza, i vigili del fuoco hanno fatto ricorso all’autoscala. Da lì hanno provveduto a tagliare la lamiera ormai instabile, eliminando così il pericolo e mettendo in sicurezza il cornicione dell’edificio.

L’operazione ha richiesto attenzione proprio per la posizione elevata dell’elemento e per la necessità di evitare ulteriori distacchi durante il lavoro. La parte danneggiata è stata rimossa senza conseguenze, consentendo poi di concludere l’intervento in condizioni di sicurezza.

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Nessun ferito

Fortunatamente l’episodio non ha provocato feriti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta o nelle operazioni di messa in sicurezza. L’intervento si è quindi concluso senza conseguenze per i residenti e per chi transitava nella zona.

Resta da capire che cosa abbia provocato il distacco della lamiera dal cornicione, ma l’azione dei vigili del fuoco ha permesso di eliminare rapidamente il rischio. Viale Varallo è tornato alla normalità dopo il completamento delle operazioni.

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