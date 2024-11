L’Avis Borgosesia premia i soci benemeriti: ecco chi sono. La sezione cittadina può contare su 525 soci attivi e più di mille donazioni annue.

L’Avis Borgosesia premia i soci benemeriti: ecco chi sono

La sezione Avis di Borgosesia ha celebrato domenica scorsa la tradizionale “Giornata del donatore”, un momento dedicato al riconoscimento dei tanti donatori di sangue che hanno raggiunto importanti traguardi. A loro sono stati consegnati i distintivi di benemerenza che attestano il numero di donazioni effettuate.

Significativi i numeri raggiunti dall’Avis cittadina che può contare su 525 soci attivi e più di mille donazioni annue. La cerimonia è stata ospitata nella sala consiliare del municipio. «La giornata ha reso omaggio a chi, con generosità e altruismo, contribuisce a salvare la vita attraverso un gesto semplice ma straordinario: la donazione» rimarca il presidente Roberto Colletto, che ha poi sottolineato l’importanza di ciascun donatore: «un gruppo di persone speciali accomunate dall’atto del dono».

Gli avisini premiati

Per le 120 donazioni hanno ricevuto la benemerenza in diamante Angelo Ciocca Vasino e Mario Zanello Velato. Per 100 donazioni (benemerenza in smeraldo): Daniele Battaglia, Dario Cavalli, Michele Rizzato e Mirko Volpato. Per 75 donazioni (benemerenza in rubino): Stefano Catena.

Per 50 donazioni (benemerenza in oro): Marco Avondo, Luana Bernardi, Pier Angelo Bottega, Daniele Braga, Maura Caron Mazzola, Roberta Cerino, Gino Comoli, Tiziana Degasperis, Chiara Ferraro, Gian Paolo Formaio, Michele Moreni, Marinella Poletti, Marco Vacchini, Grazia Vercelletto. Per 36 donazioni (benemerenza in argento dorato): Mauro Aprile, Christian Aretusi, Jennifer Bertona, Mattia Bonello, Massimo Bordiga, Simona Fiore, Michaela Gianolio, Nicolò Lupato, Matteo Molino, Luca Nagliati, Anna Perino, Rosa Re La Rocca, Piera Sottile, Angela Tricarico.

Per 16 donazioni (benemerenza in argento): Marina Agliaudi, Irene Barozza, Marco Basso, Barbara Calcagno, Denni Cannone, Mauro Celli, Luca Chiara, Luca Dongilli, Luciano Ferreiro Gomez, Ada Fortuna, Angela Limongelli, Giada Lotto, Giorgia Marino, Simona Pollo, Federico Regis, Matteo Rolfo, Noemi Sampietro, Paola Tosi.

Per 8 donazioni (benemerenza in rame): Marco Aramini, Fausto Bentivegna, Andrea Bozza, Matteo Castaldi, Elena Catania, Siro Cena Zandotti, Henri Chiari, Daniel Corrias, Samuele Dellera, Gilberto Faustini, Rebecca Ferraro, Gabriele Giacobbe, Luca Maceri, Camilla Mainente, Davide Mangolini, Giorgia Montagner, Matteo Mortarotti, Maria Muraro, Elena Perolio, Vincenzo Petrucci, Alessandra Pregnolato, Andrea Provolente, Carlo Rasino, Laura Tonella, Eleonora Trubian, Marco Veronese.

