Taxisti abusivi intorno all’ospedale di Borgosesia: il Comune dice basta. Adesso c’è un elenco di persone autorizzate a fare trasporti a pagamento.

Autisti abusivi che sostano davanti all’ospedale di Borgosesia per offrire trasporti a pagamento alle persone sprovviste di auto. Per evitare il ripetersi di tali episodi, l’Azienda sanitaria e il Comune di Borgosesia hanno messo a disposizione l’elenco di coloro che forniscono in modo legale e regolato servizio di “noleggio con conducente”.

La lista è disponibile al Punto informazioni del “Santi Pietro e Paolo”.

Segnalazioni dagli utenti

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti per la presenza di autisti abusivi che si proponevano per trasporti a pagamento – spiega l’assessore comunale ai servizi sociali Francesco Nunziata -. Ho fornito all’Asl l’elenco degli operatori che forniscono il servizio di “Noleggio con conducente”, ossia persone che con regolare licenza offrono anche garanzia di sicurezza a chi vi fa riferimento».

Chi ne avesse bisogno può trovare l’elenco, con numeri di telefono, al Punto info dell’ospedale.

«La caratteristica del servizio è che l’operatore “ncc”, a differenza dei taxi, non può sostare davanti all’ospedale, ma deve essere chiamato dall’utente. Con questa operazione vogliamo sradicare l’abusivismo».

