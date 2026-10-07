Tensione prima di Biellese-Borgosesia, scatta il Daspo per cinque tifosi

Cinque Daspo sono stati emessi dal questore di Biella nei confronti di altrettanti tifosi della Biellese dopo quanto accaduto il 30 agosto, in occasione della partita di Coppa Italia tra Biellese e Borgosesia. Gli accertamenti hanno riguardato le tensioni avvenute all’esterno dello stadio, prima dell’incontro tra le due formazioni.

Secondo la ricostruzione della questura, un gruppo di circa 20-30 ultras della “Biellese 1902” si sarebbe spostato verso piazza Falcone, sul lato opposto dell’impianto. L’obiettivo sarebbe stato raggiungere l’ingresso dei sostenitori ospiti, arrivati nel frattempo a Biella, e cercare un contatto con la tifoseria del Borgosesia.

L’intervento evita lo scontro

Molti componenti del gruppo indossavano magliette nere con la stessa scritta, “Oltre la morte”. Raggiunta l’area esterna vicina all’accesso riservato agli ospiti, sarebbero proseguiti cori e atteggiamenti provocatori rivolti verso i sostenitori granata, facendo aumentare la tensione nei minuti precedenti alla partita.

Il confronto diretto tra le due tifoserie non si è però verificato. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine e il contingente del Reparto mobile della polizia di Stato, che ha impedito ai due gruppi di entrare in contatto, mantenendoli separati e scongiurando così il rischio che la situazione degenerasse in uno scontro fisico.

Un minorenne denunciato per un petardo

Tra gli episodi finiti al centro degli accertamenti figura anche quello che riguarda un tifoso minorenne della Biellese. Il giovane è stato denunciato e successivamente raggiunto da un Daspo dopo l’accensione e il lancio di un petardo in un’area chiusa situata alle spalle della tribuna dello stadio.

L’ordigno è esploso senza provocare feriti né conseguenze concrete per le persone presenti. Anche questo episodio è però confluito nelle verifiche svolte dopo la gara. Complessivamente sono stati adottati cinque provvedimenti di Daspo, con i quali ai destinatari viene vietato l’accesso alle manifestazioni sportive secondo le modalità previste dai singoli atti.

I provvedimenti dopo la partita di Coppa Italia

La questura ha sottolineato che i provvedimenti intendono contrastare comportamenti violenti, intimidatori o provocatori legati agli eventi sportivi. L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza dentro e fuori gli stadi, evitando che situazioni di rivalità tra tifoserie possano trasformarsi in episodi di ordine pubblico.

Il caso nasce dunque dagli accertamenti successivi alla sfida di Coppa Italia disputata a Biella il 30 agosto. Le condotte contestate sono state ricostruite sulla base dell’attività svolta dalle forze dell’ordine presenti allo stadio. Cinque tifosi della Biellese sono ora destinatari del Daspo, compreso il minorenne coinvolto nell’episodio del petardo.

Foto redazione

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