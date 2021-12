Appello Rimborsopoli, sentenza ribaltata: condannati Cota, Tiramani e Montaruli. Un anno e sette mesi all’ex presidente della Regione, un anno e cinque mesi per il sindaco deputato. Gli avvocati avevano chiesto l’assoluzione.

La corte di Appello di Torino ribalta la sentenza di primo grado e condanna per il caso Rimborsopoli l’ex presidente della Regione Roberto Cota e due ex consiglieri, tra i quali Paolo Tiramani, oggi sindaco di Borgosesia e deputato. Al primo è stata comminata una pena di un anno e sette mesi, al secondo un anno e cinque mesi. Condannata anche Augusta Montaruli.

Il caso dei rimborsi

Come si ricorderà, numerosi consiglieri del periodo 2010-2014 finirono sotto accusa per una serie di rimborsi che non erano stati ritenuti conformi al loro mandato istituzionale. Un primo processo li aveva mandati assolti, ma tale sentenza fu impugnata, fino ad arrivare alla Corte di Appello.

Gli avvocati difensori hanno chiesto la conferma dell’assoluzione, ma i giudici sono stati di altro avviso.