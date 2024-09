Crocemosso scontro tra moto e auto: 14enne in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell’episodio accaduto l’altro giorno.

Crocemosso scontro tra moto e auto: il giovane in ospedale

La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Protagonisti dello scontro sono stati una Renault Clio condotta da un 69enne, residente a Valdilana e un adolescente di 14 anni che era a bordo di un motorino Aprilia.

A riportare ferite è stato il giovane che è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Oltre al personale del 118, sul posto erano presenti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica della vicenda.

Foto archivio

