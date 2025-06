Luca Gerbino scomparso in montagna: l’appello degli amici. Proseguono senza sosta le ricerche del 60enne di Gattinara di cui si sono perse le tracce da dieci giorni.

Luca Gerbino: ricerche in corso

L’uomo era partito domenica 25 maggio da Piedicavallo, nel Biellese, per raggiungere il monte Bo. In effetti proprio in quella zona era stata trovata la sua vettura. Dopodichè si sono perse le sue tracce. In apprensione ovviamente la famiglia, i conoscenti e gli amici. I vigili del fuoco di Vercelli e Varallo, insieme al soccorso alpino di Alagna hanno avviato le operazioni per ritrovare il gattinarese ma per ora le ricerche non hanno dato alcun esito. Un testimone ha riferito qualche indicazione sull’uomo che sembra sia stato visto all’alpe Toso.

L’appello

Gli amici sui social hanno di recente lanciato anche un appello rivolto a tutti coloro che vanno in montagna e che magari chissà, lungo il loro percorso hanno avuto modo di rintracciare Luca, di scambiare qualche parola o anche solo intravisto. Ogni aiuto potrebbe esser utile per ritrovare l’uomo.

“Sono giorni che lo stiamo cercando ininterrottamente con soccorso Alpino, Vigili del fuoco e Guardia di finanza – scrivono su una nota piattaforma virtuale – sia dal versante Biellese che da quello Valsesiano. Se qualcuno avesse notizie, lo avesse visto, incrociato, fatto quattro parole, vi prego, vi scongiuro, dateci una mano. Aveva uno zaino arancione della Mammut, maglietta grigio/gialla”.

Le ricerche comunque continuano. Le forze dell’ordine sono impegnate in prima linea sul territorio per ritrovare l’escursionista disperso. La Valsesia e il Biellese seguono con il fiato sospeso la vicenda augurandosi un lieto fine per una vicenda davvero molto delicata.

