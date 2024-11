Paziente dà di matto e sferra un calcio all’addome ad un infermiere. La vicenda è accaduta al pronto soccorso di Ciriè, nel Torinese.

Paziente dà di matto e se la prende con un infermiere

Ennesimo episodio di violenza in Pronto Soccorso nell’ASL TO4. Intervenuti i carabinieri, ma crescono le denunce per mancanza di misure di sicurezza adeguate.

Cosa è accaduto

Un infermiere del pronto soccorso di Ciriè è stato aggredito da un paziente noto alle forze dell’ordine, ricevendo un calcio all’addome mentre lo accompagnava in sala visita. Il sanitario, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire l’aggressore. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario, un problema in crescita già più volte segnalato dai sindacati ai vertici dell’Aslt To4.

Nonostante il tema sia rilevante a livello nazionale, i sindacati denunciano l’inerzia del Direttore Generale e l’assenza di interventi strutturali adeguati.

