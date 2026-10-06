Bimba di quattro mesi morta due settimane dopo l’incidente d’auto

È morta una bambina di quattro mesi che era rimasta gravemente ferita in uno scontro avvenuto sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, nell’Alessandrino. La piccola viaggiava con la famiglia su una delle due auto coinvolte nello scontro. Le sue condizioni erano apparse subito disperate a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Quando i soccorritori sono arrivati, la neonata era in arresto cardiaco. Le manovre di rianimazione sono iniziate immediatamente e sono proseguite durante le prime fasi dell’emergenza. Per tentare di salvarla era stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale infantile di Alessandria, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

I soccorsi dopo lo schianto

A intervenire per primi sono stati il medico rianimatore e l’infermiere del mezzo avanzato del 118 di Novi Ligure, che si trovava casualmente nella zona. La presenza immediata dell’équipe sanitaria ha permesso di avviare subito le cure, mentre venivano fatti arrivare l’elisoccorso e altre ambulanze.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre persone. I feriti, con conseguenze meno gravi, sono stati accompagnati in codice verde negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure. La tragedia ha però assunto proporzioni drammatiche per la morte della piccolissima passeggera, che aveva soltanto quattro mesi.

LEGGI ANCHE: Una tragedia spezza una famiglia: bimba di 4 anni muore folgorata in casa

Inchiesta sulla dinamica

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Una prima ricostruzione indica che lo scontro potrebbe essere avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma la sequenza esatta dei fatti deve ancora essere definita.

L’altro giorno è stata inoltre eseguita l’autopsia sul corpo della bambina per accertare le lesioni risultate fatali. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire cause e responsabilità del tragico incidente.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati