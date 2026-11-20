Uno o due giorni di lavoro da casa alla settimana per ridurre le spese degli spostamenti quotidiani, dove si può fare. È la proposta lanciata in Valsesia da Futuro nazionale, che attraverso il coordinatore Carlo Stragiotti rivolge un appello alle aziende e agli enti pubblici del territorio. L’obiettivo è alleggerire il peso del caro carburanti sui bilanci delle famiglie, soprattutto dove utilizzare l’automobile è una necessità.

«In Valsesia l’automobile non è un lusso, ma una necessità», sottolinea il movimento. Nei piccoli comuni e nelle numerose frazioni della valle, infatti, i collegamenti pubblici non sempre consentono di raggiungere il posto di lavoro negli orari richiesti. Una situazione molto diversa da quella delle grandi città, dove metropolitane, tram e autobus offrono maggiori possibilità di spostamento.

Stragiotti: «Non chiediamo privilegi, ma buon senso»

«Non possiamo continuare a ragionare come se chi vive in un piccolo centro della Valsesia avesse le stesse possibilità di spostamento di chi abita a Torino o a Milano», osserva Stragiotti. Per molti lavoratori, spiega, rinunciare alla macchina non è un’opzione praticabile. Il rincaro del carburante diventa così una spesa inevitabile, che si aggiunge ai costi già sostenuti dalle famiglie.

Da qui la richiesta ai datori di lavoro di valutare una maggiore flessibilità, naturalmente soltanto per le mansioni compatibili. «Anche soltanto uno o due giorni di smart working alla settimana possono significare decine di chilometri risparmiati e qualche euro in più nelle tasche dei lavoratori». Una soluzione che, secondo Stragiotti, non deve compromettere la produttività delle aziende o l’efficienza degli uffici pubblici.

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La battaglia sulle accise e il gazebo di sabato a Varallo

La proposta locale si inserisce nella mobilitazione nazionale di Futuro nazionale contro il caro carburanti. Il 4 novembre, alla Camera dei deputati, un ordine del giorno del deputato Attilio Pierro chiedeva un meccanismo di accisa mobile per contenere i rincari. La proposta è stata respinta dall’Aula. Per i referenti valsesiani, però, è possibile individuare anche risposte locali senza attendere nuovi interventi nazionali.

Il tema sarà al centro del gazebo organizzato domani, sabato 21 novembre, dalle 9 alle 12, in viale Caduti per la Libertà a Varallo, dove sarà possibile anche tesserarsi al movimento. «Vivere in montagna non deve diventare un lusso. E andare a lavorare non deve trasformarsi in una spesa sempre più difficile da sostenere», conclude Stragiotti. L’appello è rivolto soprattutto a chi può rendere più flessibile il lavoro.

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