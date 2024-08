Bimbo muore schiacciato dal trattore. Oggi avrebbe compiuto 5 anni. Era sul mezzo con il cugino, improvvisamente è caduto.

Bimbo muore schiacciato dal trattore. Oggi avrebbe compiuto 5 anni

Avrebbe compiuto 5 anni nella giornata di oggi, giovedì 22 agosto. Ma un tragico destino ha deciso altrimenti: il piccolo Dylan Lausarot ieri ha cessato di vivere dopo essere stato travolto da un trattore. A nulle è servito l’intervento dei sanitari accorsi sul posto. E’ accaduto a Villar Pellice, centro del Torinese.

La dinamica dell’episodio è stata delineata: il piccolo si trovava a bordo del mezzo del mezzo agricolo guidato dal cugino 18enne. Erano al lavoro per spostare alcune balle di fieno, quando improvvisamente Dylan sarebbe scivolato giù dal seggiolino, cadendo a terra e finendo traolto dalle ruote del carrello.

L’arrivo dei soccorritori

Subito è stato dato l’allarme, e il bambino è stato preso in cura dai sanitari del 118. E’ stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale “Regina Margherita” con codice rosso, ma quando è arrivato era ormai in arresto cardiaco. E non c’è stato modo di rianimarlo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine sull’episodio, ponendo il trattore e il carrello sotto sequestro. Intanto la famiglia ha dato l’autorizzazione per l’espianto delle cornee: gli occhi di Dylan contiueranno a guardare il mondo aiutando un’altra persona.

