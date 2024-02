Cento ettari in cenere nel Biellese. Caccia al responsabile dello scempio. Gli operatori sono finalmente riusciti ad arginare il rogo in Valle Elvo.

E’ intervenuto anche l’elicottero Erickson all’alpe Cavanna per spegnere definitivamente l’incendio divampato l’altra notte in Valle Elvo, nel Biellese. Uno scempio il cui bilancio è pesantissimo: un centinaio di ettari di bosco e pascolo andati in fumo. Un episodio che è finito anche su RaiNews, vista la sua gravità.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, le squadre dei vigili del fuoco e Aib hanno operato per tutto il giorno da terra. Il comune di Occhieppo Inferiore ha messo a disposizione i volontari della Protezione civile per portare panini offerti da Conad al personale impiegato nelle operazioni di spegnimento.

Decine di operatori in azione

I volontari dell’Aib e le diverse squadre di pompieri accorse sul posto, ce l’hanno messa tutta per arginare l’incendio, il cui fronte era davvero purtroppo molto ampio. In questi casi sono sempre tanti i fattori che rendono complicate le operazioni, a partire dal fatto che spesso si tratta di zone impervie.

In totale, come accennato, si stima che sia stato bruciato un fronte di 100 ettari. Logicamente anche se l’incendio è sotto controllo in questa fase si continuerà a monitorare l’area per evitare che le fiamme possano riprendere vigore. Non va dimenticato che siamo sempre in un periodo piuttosto secco.

E’ caccia al responsabile

Nel frattempo ci sarà anche la parte dedicata alle indagini per capire cosa abbia provocato l’incendio che ha devastato una delle montagn più belle del Billese.