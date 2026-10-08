Due uomini accoltellati davanti al bar a Vercelli: 41enne resta in carcere

Resta detenuto il 41enne arrestato sabato sera dopo il ferimento di due uomini nei pressi del bar Tutto Sport, in viale della Rimembranza. Martedì è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’accusa contestata è quella di duplice tentato omicidio pluriaggravato.

L’uomo, che ha precedenti penali, si trovava già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l’arresto è stato trasferito nella Casa circondariale di Vercelli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini dovranno ora ricostruire ogni passaggio dell’aggressione, sulla base delle testimonianze e degli altri elementi raccolti.

Prima la discussione, poi il ritorno con due coltelli

L’allarme era scattato intorno alle 19.40, quando diverse persone avevano chiamato il 112 segnalando un uomo armato nella zona del locale. Sul posto erano arrivate rapidamente le pattuglie dei carabinieri della Sezione radiomobile, una volante della polizia di Stato e i sanitari del 118. Due persone erano state raggiunte da numerosi fendenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato quando il 41enne avrebbe infastidito alcuni clienti del bar, venendo richiamato dal gestore. Si sarebbe quindi allontanato, per poi presentarsi nuovamente poco dopo. Al suo ritorno avrebbe impugnato due grossi coltelli da cucina, dirigendosi verso le persone presenti all’esterno dell’esercizio.

Feriti il titolare e un uomo di 45 anni

Il primo a essere colpito sarebbe stato un 45enne di origine nordafricana che, secondo quanto emerso, avrebbe cercato di tranquillizzare l’uomo. Subito dopo l’aggressore si sarebbe rivolto contro il titolare del locale, un esercente di 58 anni. Entrambi hanno riportato ferite provocate da arma da taglio e sono stati affidati alle cure dei sanitari.

I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vercelli e Novara. Per quello in condizioni più serie si è reso necessario il ricovero in codice rosso. Le informazioni raccolte nell’immediatezza dai testimoni hanno permesso a carabinieri e polizia di individuare rapidamente il presunto responsabile e indirizzare le ricerche verso la sua abitazione.

Arrestato in casa, sequestrate le presunte armi

Il 41enne è stato rintracciato poco dopo nella propria casa e arrestato. Durante gli accertamenti all’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno recuperato due coltelli ritenuti compatibili con l’aggressione, successivamente posti sotto sequestro per gli approfondimenti necessari nell’ambito dell’indagine.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, al momento dei fatti l’uomo si trovava in uno stato di forte alterazione, che sarebbe stato accentuato dal consumo di alcol. Decisive sono state anche le numerose chiamate dei presenti: le segnalazioni hanno consentito un intervento immediato delle pattuglie e una rapida ricostruzione di quanto era appena accaduto.

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