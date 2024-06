Festa di fine anno, studente colpito alla testa da un tubo sparacoriandoli. Il ragazzino ha riportato un grosso taglio sulla zona frontale del cranio.

Ventuno giorni di prognosi per la ferita alla testa (sono stati necessari tre punti di sutura) e ventuno giorni di gesso per il “distacco parcellare del malleolo”. Per uno studente di prima media, iscritto alla “Cosola” di Chivasso, l’ultimo giorno di scuola si è concluso nel peggiore dei modi. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Durante i festeggiamenti infatti, alcuni studenti di seconda e terza avrebbero iniziato ad armeggiare con un tubo sparacoriandoli realizzato con cartone e alluminio. Tubo che (come emerge da un video girato da un genitore) è stato poi lanciato sulla massa in uscita dall’istituto.

L’arrivo dei soccorritori

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce rossa di Chivasso e dei carabinieri della stazione locale, per le indagini del caso. La famiglia, però, sembra essere stata avvisata solo in un secondo tempo, e si può solo immaginare l’angoscia con cui abbiano raggiunto la “Cosola”.

Trasportato in ospedale, lo studente è stato subito visitato e medicato per il grosso taglio sulla zona frontale del cranio (gli sono stati anche rasati i capelli) e poi per il trauma al malleolo.

Partirà una denuncia

Alcuni dei ragazzini immortalati ad utilizzare il tubo sparacoriandoli sono già stati identificati. E la famiglia dello studente ferito ha già annunciato di voler fare denuncia.

