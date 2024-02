Minorenni ubriachi alla festa studentesca: in bassa Valsesia arriva la forza pubblica. Il titolare si sfoga sui social: «Non siamo riusciti ad arginare la piaga dell’alcol, ora basta a questi ritrovi».

La festa dei giovani in un locale non è finita nel migliore dei modi. Sono infatti arrivati gli operatori delle forze dell’ordine a fermare tutto e a identificare alcuni partecipanti. E poi, il giorno dopo, il proprietario posta un video sui social e sbotta: così gira troppo alcol tra i ragazzi, basta con queste iniziative.

E’ accaduto domenica sera in un locale della bassa valle, dove era in corso una festa con numerosi giovani e giovanissimi, in parte maggiorenni, in parte minorenni. Un appuntamento che era una sorta di student-party. Evidentemente però è girato troppo alcol e qualcuno ha decisamente esagerato. Tant’è che pare che uno dei presenti sia anche stato male, all’esterno. Ma questo è un elemento ancora da verificare.

Sta di fatto che a un certo punto è arrivata la forza pubblica e avrebbe notato minorenni con alcolici in mano e in corpo. Come accennato, alcuni sarebbero stati identificati. E si vedrà se e quali provvedimenti verranno presi.

Minori e alcol: “Ora basta ritrovi”

Intanto però è arrivato lo sfogo via social del titolare, che in video dice la sua. «Questo per me è inaccettabile, e lo dico da padre. Abbiamo fatto ogni sforzo per identificare maggiorenni e minorenni, dando anche braccialettini diversi per poterli distinguere chiaramente. Ma ogni nostro sforzo è stato vano».

Secondo il titolare, gli alcolici passavano dai maggiorenni ai minorenni, e in tanti si sarebbero ubriacati già all’esterno del locale.

Da qui la decisione drastica: «Il problema dell’alcol va debellato – annuncia ancora sul video il titolare -. Non potendo garantire alcol zero per i minorenni, comunichiamo che tutti i futuri eventi di aggregazione sono annullati. E non ne verranno più organizzati fino a data da destinarsi».

Saranno comunque le forze dell’ordine e il magistrato a stabilire i fatti e le responsabilità. Nei prossimi giorni si vedrà dunque se il fatto avrà anche uno strascico amministrativo, e a carico di chi.