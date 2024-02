Abitazione divorata dalle fiamme Scopello, una persona in ospedale. FOTO

Abitazione divorata dalle fiamme Scopello, una persona in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle case adiacenti.

Abitazione divorata dalle fiamme Scopello, una persona in ospedale

Una casa a fuoco e una persona al pronto soccorso. E’ il bilancio di un incendio che prima dell’alba di oggi, lunedì 19 febbraio, si è propagato in un’abitazione di Scopello.

L’allarme è scattato intorno all’una e mezza di notte: le squadre dei vigili del fuoco di Varallo Sesia, quelle volontarie di Alagna e Romagnano Sesia, coadiuvate dalla autoscala della centrale di Vercelli, sono intervenute sul posto, in un’area urbana del comune di Scopello.

Arrivate sul luogo dell’incendio, le squadre dei vigili del fuoco si sono occupate di circoscrivere e spegnere il rogo che si era sviluppato in un’abitazione di due piani, completamente invasa dalle fiamme, prima che si propagasse alle abitazioni adiacenti.

Una persona in ospedale

Una persona trovata all’interno dell’abitazione è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso. Erano presenti sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Scopa per i rilievi del caso. L’intervento è tuttora in corso per le opere di messa in sicurezza dell’area interessata.

