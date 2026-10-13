Esplode una bombola: 80enne ustionato su oltre metà del corpo

Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ustionato a Gabiano in seguito allo scoppio di una bombola. L’incidente ha richiesto nel pomeriggio l’intervento urgente dell’equipe dell’elisoccorso, arrivata sul posto per prestare le prime cure e stabilizzare il ferito prima del trasferimento in ospedale.

Le ustioni interessano oltre il 50 per cento del corpo e le condizioni dell’anziano sono considerate gravi. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze precise dell’esplosione né sul luogo esatto nel quale si è verificato l’incidente.

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Trasferito al Centro grandi ustionati

Dopo le prime manovre di assistenza, i sanitari hanno disposto il trasporto a Torino con l’eliambulanza. L’80enne è stato affidato alle cure del Centro grandi ustionati del Cto, struttura specializzata nel trattamento di questo tipo di lesioni. Il trasferimento è avvenuto in emergenza proprio per l’estensione delle ustioni riportate.

Resta ora da valutare l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore. La percentuale di superficie corporea interessata rende particolarmente delicata la situazione, mentre eventuali ulteriori accertamenti potranno chiarire anche la natura della bombola e che cosa abbia provocato lo scoppio.

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